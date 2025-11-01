東京六大学野球連盟は１日、２９日１３時から神宮で行われる結成１００周年記念試合「六大学オールスター東西対決」の出場選手を発表した。出身校の東西で、明大・戸塚俊美監督（６１）率いる「チームＷｅｓｔ」と早大・小宮山悟監督（６０）率いる「チームＥａｓｔ」に分かれ、対戦する（監督と捕手は出身校の東西と無関係に選出）。ドラフト指名された４年生も多数出場。野球競技への引退を表明した東大のサブマリン・渡辺