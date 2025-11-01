“独自パッケージ”で強力な競合達に挑む！2025年10月29日、「ジャパンモビリティショー2025」のプレスデーにおいて、BYD Auto Japanは、中国BYDが開発した初の海外専用設計モデルとなる軽EV「RACCO（ラッコ）」のプロトタイプを世界初公開しました。海外メーカーが専用設計の軽自動車を開発・販売するのは初めてであり、各方面から注目を集めています。軽ワゴン市場に期待の新星登場！ ライバルとの差別化ポイントとは？【画