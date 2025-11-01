◆東京六大学野球秋季リーグ戦最終週第１日▽早大５―３慶大（１日・神宮）慶大・丸田湊斗外野手（２年＝慶応）が８回１死満塁、センターの守備で早大の４番・寺尾拳聖外野手（３年＝佐久長聖）の打球を追い、中堅フェンスに激突。担架で運ばれる一幕があった。試合は中断になり、早大ベンチからは小宮山悟監督（６０）もセンター付近に向かい、心配そうに見つめた。２０２３年夏の甲子園では慶応の１０７年ぶり日本一の原動力