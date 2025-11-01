◆ルヴァン杯▽決勝広島３―１柏（１日・国立）柏は広島に１―３で敗れ、１２大会ぶりの優勝を逃した。２０２０年ルヴァン杯、２３年天皇杯に続き、今回も国立での決勝を制すことは出来なかった。エースＦＷ細谷真大はハーフタイム明けから出場。０―３の後半３６分にＭＶＰに輝いたＤＦ荒木隼人との１対１を制し、日本代表ＧＫ大迫敬介の横を抜くゴールを決めたが、反撃はそこまでだった。同４０分にＭＦ仲間隼斗の浮き球