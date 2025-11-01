◆東京六大学野球秋季リーグ戦最終週第１日▽早大５―３慶大（１日・神宮）明大が全勝優勝を遂げ、ともに勝ち点２で迎えた「早慶戦」。５位からの浮上を目指す慶大だったが、大切な初戦を落とした。１―１の８回表に先発の渡辺和大投手（３年＝高松商）が１死満塁のピンチを招くと、エースで主将の外丸東真投手（４年＝前橋育英）にスイッチ。しかし、早大の３番・小沢周平二塁手（４年＝健大高崎）に勝ち越しタイムリーを浴び