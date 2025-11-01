長野県松本市で1日に新そばを楽しめる恒例のイベントが始まり、訪れた人たちが今年の味を楽しみました。松本市の浅間温泉で開幕した「新そば祭り」。そばと地域をPRするために開かれていて、今年で19回目です。会場では県内のそば店など5つのブースが並んだほか新そばを使った「そば打ち」も披露され、訪れた人たちは秋空のもと打ち立てのそばの味を楽しんでいました。千葉から「おいしいです、本場の味はやっぱり違いますね