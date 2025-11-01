ロッテからドラフト2位指名された明大・毛利海大投手（22）が1日、東京・府中市の野球部合宿所で指名あいさつを受けた。榎アマスカウトディレクター、担当の菅野スカウトが訪問。ドラフト会議IDとサブロー監督のサイン色紙とボールを贈られた最速150キロ左腕は、1年目から開幕ローテーション入りし2桁勝利＆新人王を目標に掲げた。「まずは新人王。（山下）舜平大さんも獲っているので、自分も獲りたい」。オリックス・山下