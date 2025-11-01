◆全日本高校女子サッカー選手権福岡県大会筑陽学園1―0東海大福岡（1日、福岡・小郡市陸上競技場）筑陽学園が創部9年目で悲願の初優勝を果たし、冬の全国切符を手にした。筑陽学園は全員がハードワークを見せ、パワーとスピードを誇る相手攻撃陣を抑えて前半を無失点。後半26分、ゴール前の混戦からFW阿部志穂（3年）がこぼれ球を押し込んで先制すると、その後も東海大福岡の猛攻を封じて歓喜の瞬間を迎えた。シュート数