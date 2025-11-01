これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 県内全域にカミナリ注意報、広い範囲に大雨・強風注意報が出ています。 そのほか、上・中・下越の沿岸の地域と佐渡に波浪注意報、五泉地域・長岡地域・上越市に洪水注意報が発表されています。 ◆11月2日(日)の天気 午後を中心に雨が降り、所々でカミナリを伴うでしょう。海沿いの地域ほど西風が強く吹きそうです。 降水確率は、正午から50%以上の高いところが多くなっています