新潟市でタクシー運転手の男性が殺害された事件から16年となる今日2025年11月1日、遺族や捜査関係者が現場で黙とうを捧げました。 2009年、新潟市東区でタクシー運転手の阿部次男さん(当時63歳)が殺害され売上金が奪われた事件。発生から16年の節目に、警察官が現場付近の住宅約650軒を回り情報提供を呼びかけました。 警察は、阿部さんが最後に乗せた客の男を重要参考人とし動画を公開して行方を追っています。