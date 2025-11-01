＜樋口久子 三菱電機レディス2日日◇1日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）◇6690ヤード・パー72＞メルセデス・ランキング（以下、MR）1位の佐久間朱莉が、年間女王への階段を着実に上がっている。首位と2打差の7位タイから出たこの日、6バーディ・ボギーなしの「66」でラウンド。首位と1打差のトータル10アンダー・2位に順位を上げて、自身初の地元V＆2週連続優勝に挑む。〈連続写真〉師匠・ジャンボそっくり!? 佐久間朱莉の低く