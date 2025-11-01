国内最大のツルの越冬地・出水平野にあるツル観察センターの開所式が行われました。28シーズン連続で万羽ヅルが確認されている国内最大のツルの越冬地、出水平野。生態を間近で観察できるツル観察センターが11月1日に開所しました。開所式では、ツルの羽数調査を毎年行う高尾野中や鶴荘学園のツルクラブの生徒に日本航空からコート36着が贈られました。今年は10月21日に第一陣のナベヅル9羽が降り