大阪府吹田市で「子どもへの性暴力」を考えるイベントが開かれ、被害当事者らが性暴力を無くすために何ができるのかを語りました。このイベントには、元ジャニーズＪｒ．で過去に創業者から性被害を受けた中村一也さん（３８）と、５歳のときに友人の父親から性被害を受けた柳谷和美さん（５７）が登壇しました。柳谷さんは３０年以上、被害を誰にも話せず、ずっと「自分を殺したい」と思って生きてきたといいます。（柳谷