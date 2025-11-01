大阪狭山市にある近畿大学の医学部と大学病院は老朽化により堺市に移転します。１１月１日、入院患者の“お引越し”が行われました。大阪狭山市にある近畿大学の医学部と大学病院は、建物の老朽化により４ｋｍあまり離れた堺市南区に移転を決めました。これに伴い１１月１日、重症患者を含む１２５人の入院患者を新しい病院に一斉に移送しました。ストレッチャーや車イスに乗った入院患者が次々に新たな病院に移されました。