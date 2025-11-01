全国高校駅伝＝都大路の舞台を目指して、熊本県高校駅伝が行われました。 5区間で争われた女子のレースは1区で千原台の吉原が他の選手を寄せ付けず、2位と21秒差を付ける力走見せると… その後も追いかける2位、ルーテル学院に差を詰めさせません。 千原台はそのままトップを一度も譲らず。 先行逃げ切りのレースで2連覇達成です。 男子のレースは7区間。 九州学院のエースの門間が区間新記録