7人組アイドルCANDY TUNEの小川奈々子＆立花琴未が1日、札幌・北海きたえーる（北海道立総合体育センター）で開催された北海道最大級のファッションイベント『SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER』(略称:『サツコレ2025AW』)に登場した。【サツコレ写真多数】ガーリースタイルが可愛すぎる！小川・立花のソロショット小川はボリューム感たっぷりのニットにブルゾンを重ね、ボトムスや足元のローファーまで全身を柔らかいク