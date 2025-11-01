■全国の2日（日）の天気北日本に大荒れの天気をもたらした低気圧は、東へ離れるでしょう。ただ、別の低気圧が北海道に近づき、さらに、日本海からは上空に寒気を伴う低気圧が近づいてきそうです。北日本や日本海側は、雨の降る所が多いでしょう。大気の状態が非常に不安定になるため雷を伴う所があり、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。太平洋側は、晴れる所が多いでしょう。最低気温は、北日本を中心に1日より低く