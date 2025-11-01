日本自動車会議所の豊田章男会長（トヨタ自動車会長）は１日、都内で開催中の「ジャパンモビリティショー」のイベントに出席した。米国の自動車レース「ＮＡＳＣＡＲ（ナスカー）」に参戦するトヨタ車などが、静岡県で１６日に開催される「スーパー耐久シリーズ」でデモ走行すると明らかにした。トヨタに加えシボレー、フォードのレース車計６台がデモ走行する。日米の自動車文化の交流を象徴する取り組みと位置づけるという。