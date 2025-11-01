けさ、横浜市の山下公園の前の海で上半身のみの遺体が見つかりました。警察は事件と事故の両面で調べています。警察によりますと、きょう午前10時ごろ、横浜市中区の山下公園で「海に死体みたいなものが浮いている」と通行人の男性から110番通報がありました。警察官が駆けつけたところ、遺体は公園の前の海に浮いていて、服は身につけておらず、上半身のみの状態だったということです。遺体の年齢や性別は分かっておらず、警察は