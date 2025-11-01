1日午前、熊本市の市道で車3台が絡む事故があり、軽乗用車を運転していた男性が死亡しました。 警察によりますと1日午前7時20分ごろ、熊本市北区清水岩倉の市道で、軽乗用車が対向車線を走っていた乗用車2台と接触しその後、街路樹に衝突しました。 この事故で、軽乗用車を運転していた熊本市東区京塚本町の井 保博さん（51）が頭を強く打つなどして死亡しました。 乗用車を運転していた50代と40代の男性それぞれにけがはありま