元モーニング娘。の譜久村聖（29）が1日、都内で写真集「瑠璃藍」「Vers’Aube」（ワニブックス）発売記念イベントを行った。年内でグループを卒業する北川莉央（21）に言及し、涙した。歴代最長の8年にわたりリーダーとしてグループをけん引し、23年に卒業。今でもモー娘。のライブには精力的に足を運び、「毎回感動をもらっている」「心配事は絶えない。メンバーが呼んでくれたらいつでも行く体勢」とモー娘。愛を語った。SNS上