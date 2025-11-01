【その他の画像・動画等を元記事で観る】リスアニ！初登場！今年4月、栗林みな実が作詞、GRANRODEOのe-ZUKAこと飯塚昌明が作曲・編曲を手がけたシングル「BREAK OUT DREAMER」で鮮烈なメジャーデビューを果たしたバーチャル“歌い手”・白玖ウタノ。バーチャル配信者界でもその圧倒的な歌唱力と溢れるアニソン愛でファンを増やし続けている実力派が、10月22日、川田まみ×飯塚昌明のタッグで制作した2ndシングル「Door→（ドア）」