【その他の画像・動画等を元記事で観る】昨年、大きな話題を呼んだオリジナルTVアニメ『夜のクラゲは泳げない』発の匿名アーティスト・JELEEの新曲「JOURNEE」が11月10日にデジタルリリースすることが決定した。本楽曲は、12月3日にリリースされる2ndミニアルバム『JELEE BAG』の表題曲であり、JELEEにとって新たなステージの幕開けを象徴する1曲となっている。また、先日発表した3月15日に開催されるJELEE初の1stライブについて、