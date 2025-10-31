【その他の画像・動画等を元記事で観る】オールメディアプロジェクトとして各種媒体で展開し、メンバーの声を担当するキャストによるリアルパフォーマンスでも話題となって、エンターテインメントの新たな可能性を切り拓いたラブライブ！シリーズ。その第2作「ラブライブ！サンシャイン!!」に登場するスクールアイドルグループ・Aqours は、2025年6月21、22日に開催された『ラブライブ！サンシャイン!! Aqours Finale LoveLive! 〜