3連休の初日となった11月1日、鹿児島市のが始まり、観光客らでにぎわいました。 仙巌園の「菊まつり」は今年で66回目で、色鮮やかな1万4000本の菊が園内に飾られています。 3連休初日のきょう1日は好天に恵まれ、薩摩藩主・島津斉彬とその家臣、篤姫の人形のほか、菊で飾られた人力車やハート形のアーチなどで観光客らが写真撮影を楽しんでいました。 （岐阜からの観光客）「すばらしい。自分たちにできない。毎日