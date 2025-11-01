明日2日(日)は、太平洋側は晴れる所が多いですが、日本海側は曇りや雨の所が多いでしょう。3連休最終日の3日(月・祝)も天気は同じ傾向ですが、冷たい風が強まるため、晴れる所でも服装に注意が必要です。また、3日(月・祝)は上空に強い寒気が流れ込み、東日本の標高の高い所では積雪となるおそれがあります。明日2日(日)太平洋側は晴れ日本海側は曇りや雨今日1日(土)荒天をもたらした低気圧は、明日2日(日)はカムチャツカ半島