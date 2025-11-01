【城下尊之芸能界ぶっちゃけトーク】米倉涼子の気になる今後「映画は早くて2年後、テレビはさらにその後」先日、映画や配信ドラマなどを製作するプロデューサーとゆっくり話をする機会があった。その際、「国宝」は例外として、最近は全体的に話題になったり、大きな売り上げになる映画が「非常に少なくなっている」現状について聞いてみた。すると、“ボヤキ”とも言えそうな言葉がプロデューサーの口から次々と出てきた。