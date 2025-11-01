阪神エースのメジャー移籍NO！阪神・大山を“逆シリーズ男”にしたソフトバンクの秘策…開幕前から丸裸、ようやく初安打・初打点才木浩人（26）が今オフ、ポスティングによるメジャー移籍を希望していることについて、竹内球団本部副本部長は10月31日、「ポスティングは認めないと先方の代理人に伝えている」と容認しない考えを明かした。須磨翔風高から2016年ドラフト3位で入団。高卒1年目から一軍デビューを果たした。右肘