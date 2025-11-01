まさに土壇場からの大覚醒である。【家庭の事情】4位 宇野真仁朗 名門・桐蔭学園で元阪神関川と副主将を務めた父、早実近くに2人で暮らして支えた母ソフトバンクの4勝1敗で幕を閉じた日本シリーズ。13打数5安打、3本塁打7打点の活躍でMVPに輝いたのが、主砲の山川穂高（33）だ。2、3、4戦で本塁打を放っており、日本シリーズの3戦連続アーチは中西太（西鉄）やランディ・バース（阪神）、城島健司（ダイエー、現ソフトバンク