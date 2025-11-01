日本シリーズが行われているその裏で、巨人の秋季キャンプ2日目がGタウンなどで行われた。オリ1位・麦谷祐介 暴力被害で高校転校も家族が支えた艱難辛苦 《もう無理》とSOSが来て…巨人の今オフ最大の懸案事項は、本塁打王3度、打点王2度の主砲・岡本和真（29）のポスティングによるメジャー挑戦が認められ、とてつもなく大きな穴があくことだ。さる巨人OBがこう言った。「FAで中日の柳やメジャー帰りの前田を補強のターゲット