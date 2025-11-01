◆ルヴァン杯決勝柏１―３広島（１日・国立）広島が柏を３―１で破り、２０２２年以来３年ぶり２度目のルヴァン杯優勝を果たした。Ｊリーグ・野々村芳和チェアマンは試合後、報道陣に対応し、「Ｊリーグの中でも特徴的なチーム同士のゲームで、興味深く見ていた。広島の前から行く時のマンマークと、少し下がった時の立ち位置、ブロックが洗練されていて、完成度の高さを感じた。前半の１０分間でレイソルがいけそうな時に、