飯塚オートのSG「第57回日本選手権オートレース」は4日目を終えた。森且行（51＝川口）登場の12Rは木山優輝のフライングで再発走。森は2度目も好スタートを決め、序盤は4番手。いったんは5番手へと位置を落としたが、最終的には4着でフィニッシュして、準決勝戦へと駒を進めた。「ともにスタートは良かった。でも、やっぱりダメだなあ」と結果には納得いっていない。勝った初日の状態をベースに調整しているが、なかなかピ