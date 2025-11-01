来季に向けて早くも始動したソフトバンクの山川＝福岡市日本シリーズタイ記録の3試合連続本塁打などで7打点を挙げ、最高殊勲選手に輝いたソフトバンクの山川穂高内野手が1日、来季に向けて早くも始動した。みずほペイペイドーム近くの砂浜で、ランニングや素振りなどで体を動かし「今までの野球人生の中で一番練習する」と意気込んだ。シリーズでは主砲として打線をけん引して日本一に貢献したが、レギュラーシーズンは打率2割