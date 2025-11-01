暴走が止まらない日本人女子タッグの新展開は、さらなる“日本推し”？ハロウィンに湧く巷の空気を無視し、「和の心」を前面に打ち出した世界観がファンの心を掴んでいる。【画像】日本人美女、突然の和歌と“妖艶2ショット”WWEの女子ヒールタッグ、カブキ・ウォリアーズのアスカとカイリ・セインが新たに放ったXへの投稿が話題沸騰中だ。古い百人一首の和歌「白露に 風の吹きしく 秋の野は つらぬきとめぬ 玉ぞ散りける」