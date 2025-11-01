敷島製パンは、2025年11月1日から1か月限定で、ロッテ「雪見だいふく」とのコラボ商品「雪見だいふくみたいなパンケーキ」をスーパー・ドラッグストアで販売しています。ひやあつアレンジでも楽しめるPascoとロッテ「雪見だいふく」との3度目のコラボ商品は、「雪見だいふくみたいなパンケーキ」。国産小麦100％のパンケーキ生地に求肥を合わせてぷにぷに食感を、バニラ風味のホイップクリームでコクのあるバニラアイスの味わいを