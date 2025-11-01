宮野真守が、11月8日に生放送される『オールナイトニッポン0(ZERO)』のパーソナリティを担当する。 （関連：高見沢俊彦、宮野真守、つるの剛士らがウルトラマンゼロ15周年を祝福熱いステージで確かめ合った“絆の美しさ”） 宮野は『オールナイトニッポン』には数多くゲスト出演しているが、パーソナリティを務めるのは今回が初めて。当日は、宮野のキャラクターそのままに直球勝負の