すごいライブだった。 （関連：【写真あり】MY FIRST STORY、ステージに渦巻く“カオスと狂熱”） 『MY FIRST STORY ASIA TOUR 2025』とシンプルに掲げ、ソウル、バンコク、シンガポール、マニラ、上海、台北と回ったあと、国内をツアーしたMY FIRST STORY（以下、マイファス）が、10月7日、8日の2日間、豊洲PITで開催した東京公演の印象を一言で語るなら、この言葉しかない。本稿では東京2日目の模様を振