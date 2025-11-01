日本代表MFの佐野海舟が所属するマインツは、ブンデスリーガで16位と順位を下げている一方で、UEFAカンファレンスリーグでは２節を終えて２連勝で６位と好位置につけている。第２節のズリニスキ・モスタル戦では、相手が前半に退場者を出したこともあり、マインツは危なげなく勝利。しばらく勝ち星から遠ざかり、ミスからの失点も多かっただけに、無失点勝利に佐野もホッとしていた。「守備の部分が課題だったと思いますし、無