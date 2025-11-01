【その他の画像・動画等を元記事で観る】 11月2日放送の日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』は、DASH村、秋の収穫祭SP。待ちに待った稲刈りに、城島茂、松岡昌宏、森本慎太郎（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）が集結する。今年の新米の出来やいかに!? ■25回目の稲刈り 9月中旬、25回目の稲刈りを迎えた福島県大玉村に、城島、松岡、森本、藤原が集結。今年28歳の森本に松岡は「おまえが3歳のときからやってんだよな」と、積