いちき串木野市で11月1日から、歴史ゲームの世界を舞台にした謎解きイベントが始まりました。歴史タレントも招いたトークイベントが行われました島津4兄弟の末っ子、島津家久の長男・豊久が生まれたとされるいちき串木野市では、11月1日から謎解きイベントが始まりました。鹿児島地域振興局がリリースしたゲームアプリ「うたた往時のなつかしや」の世界をリアルに楽しむことができます。オー