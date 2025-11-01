◇MLBワールドシリーズ第6戦 ドジャース3-1ブルージェイズ(日本時間1日、ロジャース・センター)ドジャースのミゲル・ロハス選手が試合を収めたダブルプレーの場面を振り返りました。ドジャースはブルージェイズに王手をかけられ迎えた第6戦で、9回を2点リードで迎えます。しかし回またぎでの起用となった佐々木朗希投手が無死2、3塁のピンチ。代わってマウンドにあがったタイラー・グラスノー投手が内野フライで1アウトとすると、