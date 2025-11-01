１日午前１０時５分頃、横浜市中区山下町の山下公園を通りかかった男性が、海上に遺体のようなものが浮いているのを見つけ、近くの警察官に通報した。神奈川県警横浜水上署によると、見つかったのは性別不明の遺体で、着衣はなく、上半身部分という。同署が身元などを調べている。