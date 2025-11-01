巨人は１日、ジャイアンツタウンで行われている秋季キャンプの第１クール最終日を迎えた。阿部慎之助監督（４６）はブルペンでフェニックスリーグから先発に挑戦している泉圭輔投手（２８）の投球に熱視線を送っていた。時折、泉にアドバイスを送りながら、２０２球の投げ込みを見守った阿部監督。「泉の場合、ボールになると全部低いところに行っちゃう。そこだと誰も振ってくれない。高めに行ったら空振りするかもしれないし