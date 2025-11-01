個人戦で優勝し笑顔を見せる日体大の杉本弘樹＝堺市大浜相撲場相撲の全国学生選手権第1日は1日、堺市大浜相撲場で個人戦が行われ、10月の国民スポーツ大会成年個人を制した杉本弘樹（日体大3年）が木下優希（東農大4年）を押し出しで下して初優勝し、学生横綱に輝いた。3位にはリビル・クリストファー（日体大4年）と成田力道（日大3年）が入った。日体大の学生横綱は前回大会覇者でモンゴル出身のトワードルジ・ブフチョロ