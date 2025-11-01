ストリート女子予選を首位通過した松本雪聖＝ライブドア・アーバンスポーツパークスケートボード・ストリートの日本選手権は1日、東京都江東区のライブドア・アーバンスポーツパークで予選が行われ、女子は13歳の松本雪聖が75.16点でトップ、パリ五輪金メダルの吉沢恋（ACTSBSTORE）が73.46点で2位となり、上位16人で争う2日の準決勝に進んだ。中学1年で13歳の尾関萌衣（ムラサキスポーツ）が72.67点で3位。3連覇を狙う織