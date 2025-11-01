女子プロレス「マリーゴールド」１日の茨城・牛久大会で後藤智香（３１）がワールド王者の青野未来（３５）への挑戦を表明した。後藤はこの日デビュー２戦目の越野ＳＹＯＫＯ．と組んで青野＆石川奈青と激突。激しいエルボー合戦から青野をジャイアントスイングでぶん投げるなどパワーファイトを見せる。越野のアシストを受けて青野にクロスボンバーを決め場外へ追いやると、最後は石川にＧＣＳ（変形チョークスラム）を決めて