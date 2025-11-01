【モデルプレス＝2025/11/01】2PM（トゥーピーエム）のオク・テギョンが11月1日、自身のInstagramにて結婚を発表した。【写真】2PMオク・テギョン、直筆で結婚報告◆オク・テギョン、結婚を発表直筆の手紙を公開したテギョンは、「長い間、僕を理解し信じてくれた1人の人と人生を共に歩むことを約束しました。お互いのそばで、揺るぎない存在となり、これからの人生を共に歩んでいこうと思います」と報告。「これまで僕と共にして