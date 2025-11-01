【モデルプレス＝2025/11/01】タレントの藤本美貴が10月31日、自身のInstagramを更新。ハロウィンコスプレをした家族写真を披露し、話題を呼んでいる。【写真】3児の母・元モー娘。「幸せ伝わる」一家でのコスプレショット◆藤本美貴、家族でコスプレを披露藤本は「ハッピーハロウィン 我が家はチェンソーマンチームとバニーチームでした」「これも素敵な家族の思い出」とコメントし、家族写真を公開。藤本は赤毛のかつらを被り、