老人ホームは寂しい場所、そんなイメージを持っていたため、伯母が老人ホームへ入居したときは心配していました。しかし、伯母の様子は明るくとても楽しそうで、老人ホームという場所に抱いていたイメージがすっかり変わった、筆者の伯母のエピソードです。 一人暮らしの伯母、老人ホームに入居 私の伯母は独身で一人暮らし。70代になったある日、不運にも足を骨折してしまいました。