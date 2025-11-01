白河れい 女優の白河れいが、2025年11月1日付けで東宝芸能に所属したことが発表された。東宝芸能株式会社は同日、「白河れい」の所属を正式に報告。白河れいは、新たな環境でのスタートにあたり、コメントを発表した。彼女は、これまでの環境で支えてくれた関係者への感謝の気持ちを表明。その上で、「今後もお芝居をはじめ一つ一つのお仕事に真摯に向き合いながら、ひとりの人間としても成長していけるよう精進し